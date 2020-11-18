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Прядкин: уверен, «Спартак» и «Динамо» достойно отметят 100 лет со дня рождения Бескова

Прядкин: уверен, «Спартак» и «Динамо» достойно отметят 100 лет со дня рождения Бескова
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о 100-летии со дня рождения легендарного тренера Константина Бескова.

«Константин Иванович Бесков – легенда нашего спорта. Величайший тренер, который выигрывал титулы с разными поколениями советских и российских футболистов. С особой любовью память Бескова чтят московские динамовцы и спартаковцы – с именем Константина Ивановича связаны самые славные страницы в истории этих двух клубов. Символично, что в ближайшем туре «Спартак» сыграет с «Динамо». Уверен, футболисты достойно отметят 100 лет со дня рождения Бескова», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 19:00 мск.

«По сравнению с Бесковым многие современные тренеры – пигмеи. Он опередил своё время»
Великому тренеру сегодня исполнилось бы 100 лет.
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