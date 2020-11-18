Прядкин: уверен, «Спартак» и «Динамо» достойно отметят 100 лет со дня рождения Бескова

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о 100-летии со дня рождения легендарного тренера Константина Бескова.
«Константин Иванович Бесков – легенда нашего спорта. Величайший тренер, который выигрывал титулы с разными поколениями советских и российских футболистов. С особой любовью память Бескова чтят московские динамовцы и спартаковцы – с именем Константина Ивановича связаны самые славные страницы в истории этих двух клубов. Символично, что в ближайшем туре «Спартак» сыграет с «Динамо». Уверен, футболисты достойно отметят 100 лет со дня рождения Бескова», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.
Матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 19:00 мск.
- 18 ноября 2020
-
13:06
-
13:02
-
12:56
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:11
-
12:04
-
11:40
-
11:37
-
11:29
-
11:13
-
11:10
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:23
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
07:18
-
07:03
-
07:00
-
06:47
-
06:34
-
05:56
-
05:40
-
05:25
-
04:54
-
04:40