«Мы расстроились, что Месси остался». Работники «Барсы» разочарованы сохранением игрока

Один из офисных работников «Барселоны» рассказал, что сотрудники были расстроены тем, что нападающий Лионель Месси не ушёл из клуба.



«Мы были расстроены, когда стало известно, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить Лео высокую заработную плату.



Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба и всего футбола, но ещё больше я люблю свою семью и возможность работать в «Барселоне», — цитирует офисного работника структуры сине-гранатовых FourFourTwo.



Напомним, по окончании прошлого сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

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