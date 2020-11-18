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Три футболиста сборной Сербии заразились коронавирусом. Сегодня матч с Россией

Три футболиста сборной Сербии заразились коронавирусом. Сегодня матч с Россией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Вчера, 17 ноября, в сборной Сербии прошло тестирование на коронавирус, по итогам которого было выявлено несколько случаев заражения, сообщается на сайте футбольного союза Сербии.

Положительный результат дали тесты вратаря Джордже Николича («Базель») и полузащитников Сергея Милинкович-Савича («Лацио») и Дарко Лазовича («Верона»), а также физиотерапевта команды. Все заражённые уже изолированы.

Ранее стало известно, что защитник «Интера» Александар Коларов, досрочно вернувшийся из сборной Сербии в расположение клуба из-за травмы, также оказался инфицирован.

Сегодня, 18 ноября, сербской команде предстоит сыграть со сборной России в заключительном, 6-м туре Лиги наций. Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборной России обязательно нужно побеждать сербов. Дело не только в Лиге наций
Думаем о чемпионате мира.
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