Три футболиста сборной Сербии заразились коронавирусом. Сегодня матч с Россией

Вчера, 17 ноября, в сборной Сербии прошло тестирование на коронавирус, по итогам которого было выявлено несколько случаев заражения, сообщается на сайте футбольного союза Сербии.
Положительный результат дали тесты вратаря Джордже Николича («Базель») и полузащитников Сергея Милинкович-Савича («Лацио») и Дарко Лазовича («Верона»), а также физиотерапевта команды. Все заражённые уже изолированы.
Ранее стало известно, что защитник «Интера» Александар Коларов, досрочно вернувшийся из сборной Сербии в расположение клуба из-за травмы, также оказался инфицирован.
Сегодня, 18 ноября, сербской команде предстоит сыграть со сборной России в заключительном, 6-м туре Лиги наций. Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
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