Черчесов – о тренере вратарей Стауче: он литовец, этим всё сказано

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от работы с Гинтарасом Стауче, занимающимся с вратарями национальной команды.



«Мы люди, которые для начала собрались делать дело. А потом это уже переходит в дружбу, что становится плюсом. Моя роль в работе с вратарями? Если в шутку, то не мешать. Если серьезно, то моя работа невидимая, а видимая — у Стауче. Он отвечает за команду в команде, как мы говорим. Он литовец, этим всё сказано. Нордический характер, целеустремленный, впитывающий. Он поиграл в нескольких странах, в том числе в Германии. Говорит хорошо на турецком, немецком, английском, — сказал Черчесов в рамках программы «Тренерский штаб» на телеканале «Матч ТВ».



Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск.

Дзюба: говорю Стауче: «Что, Гинтарас, интернет подключили? Всё время что-то выдумываете»