Черчесов – о тренере вратарей Стауче: он литовец, этим всё сказано

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от работы с Гинтарасом Стауче, занимающимся с вратарями национальной команды.
«Мы люди, которые для начала собрались делать дело. А потом это уже переходит в дружбу, что становится плюсом. Моя роль в работе с вратарями? Если в шутку, то не мешать. Если серьезно, то моя работа невидимая, а видимая — у Стауче. Он отвечает за команду в команде, как мы говорим. Он литовец, этим всё сказано. Нордический характер, целеустремленный, впитывающий. Он поиграл в нескольких странах, в том числе в Германии. Говорит хорошо на турецком, немецком, английском, — сказал Черчесов в рамках программы «Тренерский штаб» на телеканале «Матч ТВ».
Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск.
- 18 ноября 2020
-
13:06
-
13:02
-
12:56
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:11
-
12:04
-
11:40
-
11:37
-
11:29
-
11:13
-
11:10
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:23
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
07:18
-
07:03
-
07:00
-
06:47
-
06:34
-
05:56
-
05:40
-
05:25
-
04:54
-
04:40