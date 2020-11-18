Суд постановил рассмотреть дело Широкова в особом порядке. Сторона избитого арбитра против

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, прокомментировал предстоящий суд в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, от которого пострадал его подзащитный.



«Пока вынесли постановление об особом порядке рассмотрения дела, но нашу позицию ещё не выясняли. Мы сразу это оспорим. Наше согласие здесь обязательно по закону. Когда закончилось дознание, следствие выясняет, согласен ли подсудимый и обвиняемый на особый порядок. И суды, и следствие очень заинтересованы в особом порядке рассмотрения. Тогда критическому осмыслению не подвергается то, что сделано следствием. Либо судья по халатности вынес данное постановление, увидев заявление Широкова, либо есть какая-то договорённость с той стороной, потому что наша позиция не была выяснена.



Ожидания? За наши суды что-либо говорить невозможно. Ожидать можно любого исхода. Мы категорически не согласны с особым порядком рассмотрения дела, закон на нашей стороне, но мы живём в стране советов, где всё возможно», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сторона избитого Широковым судьи отказалась от рассмотрения дела в особом порядке