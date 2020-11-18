Тренер «Баварии» Флик может сменить Лёва в сборной Германии

Немецкий футбольный союз приступил к поискам потенциальной замены для главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.
Как сообщает Eurosport.de со ссылкой на Sport Bild, преемником специалиста может стать его бывший ассистент Ханс-Дитер Флик, ныне возглавляющий «Баварию». В союзе уже рассматривают его кандидатуру и продумывают, как переманить его из мюнхенского клуба. Контракт Флика с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.
Накануне, 17 ноября, сборная Германии потерпела сокрушительное поражение в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций с Испанией (0:6) и упустила возможность выйти в плей-офф турнира.
Флик работал ассистентом Лёва в сборной Германии с 2006 по 2014 год, а «Баварию» возглавил в прошлом году. Под его руководством мюнхенцы выиграли требл, став победителями чемпионата и Кубка Германии, а также Лиги чемпионов.
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