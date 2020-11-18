Стауче: показывал Акинфееву, куда испанцы будут бить пенальти на чемпионате мира

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал, как готовит голкиперов к сериям пенальти.
«Говорил ли я с Акинфеевым перед серией пенальти с Испанией? Я всегда разговариваю с вратарями. Когда мы узнали, что будем играть с испанцами, я посмотрел всю их заявку. Посмотрел каждого игрока, бьёт он или нет. В итоге получилось около 12 игроков. Мы с Игорем сели, я сделал ему лист, кто куда бьёт. Затем подготовил его к игре.
Перед серией пенальти я спросил у него, будет ли он брать этот лист. Он ответил: «Ты мне будешь показывать. Когда игрок подойдёт к мячу, покажи, в какой угол будет бить. Всё будет нормально». Все стояли в линию. От Черчесова я получил по голове, потому что я руки не так держал. Я ответил, что должен показать Игорю, куда соперник будет бить. Насколько я оказался прав? То, что мы взяли, так и было.
Вот в матче с Хорватией было обиднее. Когда пробил Брозович, он ударил в свой обычный угол, только в этот раз пробил выше. Модрич пробил туда же, но мяч не послушался, попал в штангу, а затем отскочил в ворота, — сказал Стауче в эфире программы «Тренерский штаб» на телеканале «Матч ТВ».
- 18 ноября 2020
-
14:17
-
14:14
-
13:56
-
13:28
-
13:23
-
13:06
-
13:02
-
12:56
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:11
-
12:04
-
11:40
-
11:37
-
11:29
-
11:13
-
11:10
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:23
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
07:18
-
07:03
-
07:00
-
06:47
-
06:34