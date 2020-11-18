Алекс Крал может зимой перебраться в АПЛ. Игрока «Спартака» оценивают более чем в € 30 млн

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал по-прежнему интересен клубам английской Премьер-лиги.
По информации Mirror, трансфер чешского футболиста, стоимость которого оценивают в £ 30 млн (€ 33,5 млн), может перебраться на Туманный Альбион уже в зимнее трансферное окно. Заинтересованные в его услугах клубы рассматривают такой вариант, поскольку опасаются, что в случае удачного выступления на чемпионате Европы следующим летом за Алекса придётся заплатить гораздо больше.
Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс также вызывается с прошлого года.
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.
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