14 игроков «Риги» заразились коронавирусом

16 представителей «Риги» (14 из них – футболисты) заразились коронавирусом, о чём свидетельствует последнее тестирование команды. Коллектив в полном составе отправлен на карантин, сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».
Напомним, в середине ноября главный тренер «Риги» Олег Кононов и латвийский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В начале сентября специалист был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам. У Кононова не будет возможности вернуться в Латвию в ближайшее время.
В розыгрыше чемпионата Латвии этого сезона «Рига» набрала 69 очков в 25 турах и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший запланированный поединок должен был состояться 26 ноября – в нём команда должна была сыграть с РФШ. Предварительное начало встречи – в 14:00 мск.
- 18 ноября 2020
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