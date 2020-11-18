Неймар пообещал, что они с Мбаппе продлят контракты, если Рамос перейдёт в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хотел бы видеть в команде защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, чей контракт истекает следующим летом.



Как сообщает Sport.es со ссылкой на El Chiringuito, бразилец связался с капитаном «сливочных» и пообещал ему, что продлит соглашение с клубом, если тот присоединится к парижанам. Более того, Неймар заверил Рамоса, что вместе с ним новый договор подпишет и форвард Килиан Мбаппе. У звёзд «ПСЖ», как и у Серхио, действующие соглашения подходят к концу.



Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

«Реал» и Серхио Рамос договорились о продлении контракта