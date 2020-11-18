Юрий Гаврилов: сербы не доставят России хлопот, неконкурентоспособная команда, слабенькая

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций Сербия – Россия.



«Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентоспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей. Надо спокойно себя чувствовать, хорошо подготовиться к игре и закончить год на мажорной ноте.



Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Вот если бы нам пришлось играть решающий матч с теми же турками или венграми, то я бы сомневался. У них команды примерно такого же уровня. А Сербия — нет. Там идёт смена поколений, ряд лидеров не приезжает в сборную», — цитируют Гаврилова «Известия».

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