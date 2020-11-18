«Манчестер Юнайтед» интересуется Вараном
Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, в услугах 27-летнего французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассчитывают завершить сделку летом 2021 года. Действующий контракт Варана с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» уже пытался организовать трансфер Варана в 2011 и 2018 годах, однако обе попытки не увенчались успехом.
Варан играет за мадридский «Реал» с 2011 года. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах, однако не отметился результативными действиями.
Рафаэль Варан: «Реалу» не хватает стабильности, в этом году сложный календарь
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