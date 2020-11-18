«Надо же всем драматизировать». Мостовой — об отношении к игре с Сербией как к матчу года

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией.
«Как ни странно, многое в матче будет зависеть от игры соперника. Неожиданно, что Сербия в нашей группе занимает последнее место с таким составом игроков. У нас тоже есть проблемы, которые мы увидели в матче с Турцией. Перед игрой заменили и судейскую бригаду, вроде бы и про коронавирус ничего не говорили. Много странностей. Ничего особенного от игры не жду, нам даже одного очка хватит, чтобы выйти дальше. Турция играет с Венгрией, не верю, что Венгрия выиграет, а наши проиграют сербам.
Молодёжи Сербии тоже есть что доказывать. Но одно дело — доказывать, а другое — просто выходить на поле. Конечно, многие называют этот матч главным в году, весь год мы лидировали, а тут, при самом плохом варианте, можем проиграть Сербии. И я буду так говорить, надо же всем немного драматизировать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится, сегодня, 18 ноября, на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало встречи — в 22:45 мск.
- 18 ноября 2020
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