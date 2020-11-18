Каземиро вылечился от коронавируса

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро вылечился от коронавирусной инфекции, сообщает Sport.es.



По информации источника, новый тест бразильского футболиста дал отрицательный результат. Таким образом, Каземиро сможет помочь «Реалу» в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», который состоится 21 ноября. Напомним, о заражении Каземиро и его партнёра по команде Эдена Азара коронавирусом стало известно 7 ноября.



Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. Полузащитник перешёл в мадридский клуб из «Сан-Паулу» за € 6 млн. В сезоне-2020/2021 в 10 матчах Каземиро забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.



Мадридский «Реал» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры.

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