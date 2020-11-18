Дешам: ни одна команда в Европе не показала результат лучше Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги выступления команды в Лиге наций УЕФА.
«Мы набрали 16 очков из 18. Ни одна команда в Европе не показала лучше, при этом в нашей группе были вице-чемпион мира Хорватия и действующий чемпион Европы Португалия. Не всё было идеально, хвастаться не будем. Но я всегда стараюсь чётко оценивать ситуацию, и нужно ценить то, что мы смогли сделать», — цитирует Дешама 20 minutes.
На стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени сборная Франции одержала волевую победу в матче со сборной Швеции, встреча закончилась со счётом 4:2. Франция набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла сборная Португалии, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) заняла третье место, а Швеции (3) — четвёртое. В результате сборная Швеции лишилась места в лиге А Лиги наций.
- 18 ноября 2020
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