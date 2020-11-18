Магнуссон рассказал, кто из российских игроков ЦСКА лучше других знает английский язык

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал, кто из российских футболистов клуба лучше всего говорит по-английски, а также отметил, что уважает ветеранов «армейцев».



«Щенников хорошо говорит по-английски. Да, у него лучший английский среди российских игроков ЦСКА. Когда начинают говорить остальные, это выглядит забавно.



Кого больше всего уважаю в команде? Я уважаю каждого. Но вообще каждый в ЦСКА назовёт Игоря Акинфеева. Я бы тоже его выделил. Я уважаю всех, а особенно ветеранов», — сказал Магнуссон в интервью пресс-службе ЦСКА.

Московский ЦСКА набрал 31 очко в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» (30) и московский «Спартак» (28).