Сербия — Россия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Сербия — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия.



Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.



Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6), которые проведут свой матч сегодня.