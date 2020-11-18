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Венгрия — Турция: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Венгрия — Турция: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Турция. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Турция.

Встречу обслужит бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком. В бригаду войдут ассистенты Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко. Резервный рефери — Филип Глова.

Сборная Венгрии набрала 8 очков в 5 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Турции (6) — на третьем месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные России (8) и Сербии (3), которые проведут матч сегодня.

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