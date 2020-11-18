Бельгия — Дания: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Бельгия — Дания. Встреча пройдёт на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Дания.
Встречу обслужит бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду войдут ассистенты Грега Кордеж и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Нейц Кайтазович.
Сборная Бельгии набрала в 5 матчах 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А. Национальная команда Дании (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе 2 являются сборные Англии (7) и Исландии (0), которые проведут свой матч сегодня. Исландская команда уже лишилась шансов на сохранение места в лиге А.
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