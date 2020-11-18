Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Суарес из-за коронавируса пропустит матч с «Барселоной»

Суарес из-за коронавируса пропустит матч с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию, и результат оказался положительным, сообщает Sport.es.

Суарес пропустит ближайшие матчи мадридцев, в том числе матч 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», который состоится 21 ноября.

18 ноября сборная Уругвая в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года принимала сборную Бразилии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу бразильцев.

Суарес перешёл в «Атлетико» перед началом сезона, ранее он выступал за «Барселону». Уругваец перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». Уругваец помог сине-гранатовым завоевать множество трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании и столько же кубков страны, а также кубок Лиги чемпионов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020