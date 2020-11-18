Суарес из-за коронавируса пропустит матч с «Барселоной»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию, и результат оказался положительным, сообщает Sport.es.
Суарес пропустит ближайшие матчи мадридцев, в том числе матч 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», который состоится 21 ноября.
18 ноября сборная Уругвая в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года принимала сборную Бразилии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу бразильцев.
Суарес перешёл в «Атлетико» перед началом сезона, ранее он выступал за «Барселону». Уругваец перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». Уругваец помог сине-гранатовым завоевать множество трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании и столько же кубков страны, а также кубок Лиги чемпионов.
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