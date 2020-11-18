Сборная России в матче Лиги наций с Сербией сыграет в белой форме

Сборная России в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии сыграет в белой форме. Комплект голкипера будет зелёным с чёрными вставками.

Фото: пресс-служба сборной России

Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.



Сборная России набрала в 5 матчах 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6), которые проведут свой матч сегодня.



Матч Сербия — Россия пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия.