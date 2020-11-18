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Сборной Норвегии в матче с румынами присудили техническое поражение

Сборной Норвегии в матче с румынами присудили техническое поражение
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Пресс-служба сборной Норвегии сообщила, что УЕФА присудил команде техническое поражение в матче с Румынией.

«Дисциплинарный комитет УЕФА сегодня рассмотрел ситуацию с отменой матча между Румынией и Норвегией. УЕФА решил присудить Норвегии поражение со счётом 3:0. У Норвежской федерации футбола есть пять дней на то, чтобы оспорить решение», — говорится в сообщении.

Матч сборной Румынии с национальной командой Норвегии в пятом туре Лиги наций, который должен был состояться 15 ноября, был отменён из-за коронавируса. Сообщалось, что норвежские власти запретили сборной полёты из-за одного случая коронавируса в команде.

После четырёх туров Лиги наций сборная Румынии, набрав 4 очка, занимала третье место в турнирной таблице лиги B группы 1. Сборная Норвегии, записав в свой актив 9 очков, находилась на втором месте.

Источник: матч сборной Румынии с Норвегией в Лиге наций отменён из-за коронавируса
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