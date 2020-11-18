Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам с французской командой.



Напомним, 13 ноября Неймар покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения. Форвард получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов. Бразильский футболист был заменён на 26-й минуте встречи с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Сообщалось, что у бразильца проблемы с приводящей мышцей. В «ПСЖ» были недовольны вызовом травмированного Неймара в сборную Бразилии.

Фото можно посмотреть на странице «Пари Сен-Жермен» в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.