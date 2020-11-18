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Сербия — Россия: Миранчуки и Заболотный — в стартовом составе гостей

Сербия — Россия: Миранчуки и Заболотный — в стартовом составе гостей
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стали известны составы сборных Сербии и России на матч Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия.

Сборная Сербии: Райкович, Миленкович, С. Митрович, Спаич, Радонич, Ристич, Гудель, Максимович, Младенович, Йович, А. Митрович.

Сборная России: Гильерме, Джикия, Дивеев, Жирков, Оздоев, Караваев, Ерохин, Кузяев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.

Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6), которые встречаются также сегодня.

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