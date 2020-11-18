Венгрия — Турция: Собослаи не сыграет в матче последнего тура Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Турции на матч 6-го тура Лиги наций УЕФА. Полузащитник венгерской команды Доминик Собослаи отсутствует в заявке на встречу.
Венгрия: Дибус, Лонг, Солои, Фиоло, Хандья, Него, Нодь, Шигер, Кольмар, Кеньвеш, Николич.
Запасные: Хегедуш, Кечкеш, Холендер, Чери, Ботко, Варга, Шафер, Дьюрчо, Беше.
Турция: Гюнок, Демирал, Кабак, Сангаре, Эркин, Чалханоглу, Туфан, Текдемир, Караман, Кахведжи, Тосун.
Запасные: Байындыр, Чакыр, Йокушлу, Токез, Языджы, Эзкан, Мюлдюр, Байрам, Тюрюч, Айхан.
Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Турция.
Сборная Венгрии набрала 8 очков в 5 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Турции (6) — на третьем месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные России (8) и Сербии (3), которые проведут матч сегодня.
- 18 ноября 2020
-
22:20
-
21:59
-
21:53
-
21:48
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:33
-
20:33
-
20:15
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
19:04
-
18:40
-
18:35
-
18:13
-
18:08
-
17:56
-
17:46
-
17:46
-
17:37