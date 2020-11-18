Де Хеа: чувствую себя в «Манчестер Юнайтед» как дома

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что комфортно чувствует себя в английском клубе.



«Приятно быть в „Манчестер Юнайтед“. Честно говоря, чувствую себя в клубе как дома. Стал более зрелым в спортивном плане. Помню, как переходил в большой клуб, где говорят на другом языке. Здесь другая культура, всё было по-другому, и это помогло мне повзрослеть. Я вырос как футболист и искренне благодарен „Манчестер Юнайтед“ за все эти годы. Это невероятно», — приводит слова де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Давид де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера вратаря составила € 25 млн. Контракт испанского голкипера с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.