Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Хеа: чувствую себя в «Манчестер Юнайтед» как дома

Де Хеа: чувствую себя в «Манчестер Юнайтед» как дома
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что комфортно чувствует себя в английском клубе.

«Приятно быть в „Манчестер Юнайтед“. Честно говоря, чувствую себя в клубе как дома. Стал более зрелым в спортивном плане. Помню, как переходил в большой клуб, где говорят на другом языке. Здесь другая культура, всё было по-другому, и это помогло мне повзрослеть. Я вырос как футболист и искренне благодарен „Манчестер Юнайтед“ за все эти годы. Это невероятно», — приводит слова де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Давид де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера вратаря составила € 25 млн. Контракт испанского голкипера с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020