Сербия — Россия: хозяева открыли счёт

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимает национальную команду России. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). К 12-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сербия — Россия.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду входят ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.



Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6).