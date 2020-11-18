Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев: есть ощущение, что Черчесов после ряда успехов откровенно «заигрался»

Губерниев: есть ощущение, что Черчесов после ряда успехов откровенно «заигрался»
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче сборных России и Сербии (0:4, идёт второй тайм) в Лиге наций УЕФА.

«А теперь серьёзно. Есть ощущение, что наш главный тренер после ряда успехов откровенно в последнее время «заигрался». Развивать мысль не буду. Понимайте как хотите. Мы весьма средненькая европейская команда. И тут чьи-то даже самые маленькие ошибки приводят к большим и громким оплеухам. Как сегодня», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сербия — Россия.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду входят ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.

Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6).

Губерниев: а на Первом запрещено поддерживать страну, критикуя бездарных футболистов?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020