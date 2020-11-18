Губерниев: есть ощущение, что Черчесов после ряда успехов откровенно «заигрался»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче сборных России и Сербии (0:4, идёт второй тайм) в Лиге наций УЕФА.
«А теперь серьёзно. Есть ощущение, что наш главный тренер после ряда успехов откровенно в последнее время «заигрался». Развивать мысль не буду. Понимайте как хотите. Мы весьма средненькая европейская команда. И тут чьи-то даже самые маленькие ошибки приводят к большим и громким оплеухам. Как сегодня», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сербия — Россия.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду входят ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.
Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6).
- 19 ноября 2020
-
01:17
-
01:11
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:44
-
00:43
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:36
-
00:33
-
00:25
-
00:09
- 18 ноября 2020
-
23:53
-
23:50
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:34
-
22:20
-
21:59
-
21:53
-
21:48
-
21:40
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:21