Губерниев: есть ощущение, что Черчесов после ряда успехов откровенно «заигрался»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче сборных России и Сербии (0:4, идёт второй тайм) в Лиге наций УЕФА.



«А теперь серьёзно. Есть ощущение, что наш главный тренер после ряда успехов откровенно в последнее время «заигрался». Развивать мысль не буду. Понимайте как хотите. Мы весьма средненькая европейская команда. И тут чьи-то даже самые маленькие ошибки приводят к большим и громким оплеухам. Как сегодня», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сербия — Россия.



Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду входят ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.



Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6).

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