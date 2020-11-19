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Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А

Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.

Таким образом, сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Сербия
Окончен
5 : 0
Россия
1:0 Радоньич – 10'   2:0 Йович – 25'   3:0 Влахович – 40'   4:0 Йович – 45+1'   5:0 Младенович – 64'
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