Сборная Италии вышла в финальную стадию Лиги наций, Нидерланды обыграли Польшу
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Боснии и Герцеговины принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Гравица» в Сараево (Босния и Герцеговина) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Голы за национальную команду Италии забили Андреа Белотти и Домаенико Берарди.
В другом матче группы 1 лиги А сборная Польши принимала национальную команду Нидерландов. Волевую победу в это встрече одержали гости (2:1).
Таким образом, сборная Италии набрала 12 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Нидерландов (11) заняла 2-е место, Польша (7) — на 3-м месте. Босния и Герцеговина (2) опустилась в лигу В.
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Белотти – 22' 0:2 Берарди – 68'
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