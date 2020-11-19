Сборная Италии вышла в финальную стадию Лиги наций, Нидерланды обыграли Польшу

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Боснии и Герцеговины принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Гравица» в Сараево (Босния и Герцеговина) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Голы за национальную команду Италии забили Андреа Белотти и Домаенико Берарди.



В другом матче группы 1 лиги А сборная Польши принимала национальную команду Нидерландов. Волевую победу в это встрече одержали гости (2:1).



Таким образом, сборная Италии набрала 12 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Нидерландов (11) заняла 2-е место, Польша (7) — на 3-м месте. Босния и Герцеговина (2) опустилась в лигу В.