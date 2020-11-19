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Сборная Италии вышла в финальную стадию Лиги наций, Нидерланды обыграли Польшу

Сборная Италии вышла в финальную стадию Лиги наций, Нидерланды обыграли Польшу
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Боснии и Герцеговины принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Гравица» в Сараево (Босния и Герцеговина) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Голы за национальную команду Италии забили Андреа Белотти и Домаенико Берарди.

В другом матче группы 1 лиги А сборная Польши принимала национальную команду Нидерландов. Волевую победу в это встрече одержали гости (2:1).

Таким образом, сборная Италии набрала 12 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Нидерландов (11) заняла 2-е место, Польша (7) — на 3-м месте. Босния и Герцеговина (2) опустилась в лигу В.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Белотти – 22'   0:2 Берарди – 68'
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Юзвяк – 5'   1:1 Депай – 77' (пен)   1:2 Вейналдум – 84'
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