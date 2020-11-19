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Словения вышла в лигу B Лиги наций, Молдавия поборется за прописку в лиге C

Словения вышла в лигу B Лиги наций, Молдавия поборется за прописку в лиге C
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура Лиги наций УЕФА сборная Греции сыграла вничью со сборной Словении. Встреча проходила на стадионе «Георгиос Камарас» в Афинах и завершилась со счётом 0:0.

В параллельном матче сборная Косово одержала победу над командой Молдавии со счётом 1:0. Единственный мяч забил Лирим Кастрати.

Словенская команда набрала 14 очков и заняла первое место в группе 3 лиги С. Греция (12) — вторая. Сборная Косово (5) заняла третье место. Молдавия (1) оказалась на последнем месте и сыграет в плей-офф в борьбе за прописку в лиге С Лиги наций. Словения поднялась в лигу В, где играет сборная России.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 22:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Словения
Удаления: Хацидиакос – 90' / нет
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