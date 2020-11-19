Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев: ох как нам сегодня необходим был Дзюба! Сборной России нужен капитан с яйцами

Губерниев: ох как нам сегодня необходим был Дзюба! Сборной России нужен капитан с яйцами
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги нацией с Сербией (0:5). По его мнению, на результате сказалось отсутствие на поле форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Что касается Дзюбы, ох как нам необходим был сегодня Артём! Я уже много раз говорил, он должен быть на скамейке, на поле, да где угодно! В расположении сборной должен быть капитан. Причём капитан с яйцами, которые у Дзюбы, как мы убедились, есть.

Сегодня поражение — позор. Мы проиграли ни Португалии или Испании, мы проиграли Сербии! Некоторые говорят, что Лига наций фигня? Тогда и товарищеский матч с Молдавией фигня, поэтому будем играть вничью 0:0», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Мы слабая команда. Мне стыдно». Губерниев — о поражении сборной России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020