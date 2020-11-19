Губерниев: ох как нам сегодня необходим был Дзюба! Сборной России нужен капитан с яйцами

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги нацией с Сербией (0:5). По его мнению, на результате сказалось отсутствие на поле форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Что касается Дзюбы, ох как нам необходим был сегодня Артём! Я уже много раз говорил, он должен быть на скамейке, на поле, да где угодно! В расположении сборной должен быть капитан. Причём капитан с яйцами, которые у Дзюбы, как мы убедились, есть.



Сегодня поражение — позор. Мы проиграли ни Португалии или Испании, мы проиграли Сербии! Некоторые говорят, что Лига наций фигня? Тогда и товарищеский матч с Молдавией фигня, поэтому будем играть вничью 0:0», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.