Губерниев: ох как нам сегодня необходим был Дзюба! Сборной России нужен капитан с яйцами

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги нацией с Сербией (0:5). По его мнению, на результате сказалось отсутствие на поле форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Что касается Дзюбы, ох как нам необходим был сегодня Артём! Я уже много раз говорил, он должен быть на скамейке, на поле, да где угодно! В расположении сборной должен быть капитан. Причём капитан с яйцами, которые у Дзюбы, как мы убедились, есть.
Сегодня поражение — позор. Мы проиграли ни Португалии или Испании, мы проиграли Сербии! Некоторые говорят, что Лига наций фигня? Тогда и товарищеский матч с Молдавией фигня, поэтому будем играть вничью 0:0», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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