Влахович — после разгрома сборной России: уникальное чувство, мечтал о таком в детстве
Нападающий сборной Сербии Душан Влахович, автор одного из мячей его команды в матче 6-го тура Лиги наций со сборной России, прокомментировал разгромную победу сербов (5:0).
«Это уникальное чувство. Я мечтал о таком в детстве. Мы выиграли, показали хороший футбол и продемонстрировали характер после чрезвычайно важного матча, в котором нам не удалось победить. Я всегда готов играть — и выходя на поле с первых минут, и начиная матч со скамейки. Спасибо тренерам за предоставленную возможность», — приводит слова Влаховича Mozzart Sport.
Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В. Это её самое крупное поражение с 2004 года.
Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А
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