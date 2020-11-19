Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Сербии (0:5) в матче 6-го тура Лиги наций ответил на вопрос о своей возможной отставке.
«Может ли вся сложившаяся ситуация стать поводом для отставки? Во-первых, вопрос не ко мне. Во-вторых, мы начали турнир хорошо, но закончили неважно. Сегодня игра показала, что команда должна быть ей. У нас много молодых и сыграть всем с листа не удаётся», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили сборной Португалии со счётом 1:7.
Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А
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