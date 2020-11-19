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«Опять педалируете». Черчесов возмутился вопросом о Дзюбе

«Опять педалируете». Черчесов возмутился вопросом о Дзюбе
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не захотел развёрнуто отвечать на вопрос об отсутствии в составе команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5) форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли. Мы не хотим говорить об этом, а вы опять педалируете. Дзюба добавляет многое нашей игре, но по той или иной причине его нет. Думаю, что невызов — правильное решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили сборной Португалии со счётом 1:7.

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