«Опять педалируете». Черчесов возмутился вопросом о Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не захотел развёрнуто отвечать на вопрос об отсутствии в составе команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5) форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли. Мы не хотим говорить об этом, а вы опять педалируете. Дзюба добавляет многое нашей игре, но по той или иной причине его нет. Думаю, что невызов — правильное решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили сборной Португалии со счётом 1:7.