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Черчесов: теперь вам понятно, почему аккуратно вводили игроков?

Черчесов: теперь вам понятно, почему аккуратно вводили игроков?
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор состава на матч 6-го тура группового турнира Лиги наций с Сербией (0:5).

«Во-первых, всегда есть 45 минут, которые дают возможность отыграться. Мы попытались, но нам не удалось, но моменты были. Гол престижа не забили, но моменты были. Нельзя по такой игре делать выводы по тому или иному игроку. Первый вопрос был о моем будущем, но на таком уровне у нас впервые не было такого количества игроков. Молодых надо вводить аккуратно, а сейчас они должны играть потому что многих нет. С одной стороны хочется выигрывать, а с другой предъявлять претензии молодым игрокам, которые по разным причинам не могут дать результат — легкомысленно и не правильно. Теперь вам понятно почему аккуратно вводили игроков? Сборная тоже команда. В Швеции у нас год назад было то же самое, или два. Мы живем тоже своей жизнью, у нас есть устои и сложно сыграть с листа. Теперь, надеюсь, меня поймут, почему я так делал всегда.

Мысли уйти со скамейки? У вас какой-то настрой особенный? Следующий вопрос», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

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