Джикия — о поражении сборной России: мы все сегодня провалились

Капитан сборной России Георгий Джикия прокомментировал поражение национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — приводятся слова Джикии в официальном телеграм-канале сборной России.

Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили сборной Португалии со счётом 1:7.