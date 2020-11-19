Йович: мы доказали, что способны противостоять таким сильным командам, как Россия

Форвард мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович, сделавший дубль в матче 6-го тура Лиги наций с Россией, прокомментировал победу своей команды в этой встрече (5:0).

«Это была очень важная в психологическом плане игре. Она служит доказательством, что мы способны противостоять таким сильным командам, как сборная России, которая была на подъёме в последние годы. Надеюсь быть лидером нового поколения отечественных футболистов, но главное — командные результаты. Надеюсь, в следующий раз мы сможет пройти отборочный раунд», — приводит слова Йовича Mozzart Sport.

Сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.

Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили сборной Португалии со счётом 1:7.