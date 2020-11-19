Гол игрока «Урала» Бикфалви отправил сборную России в третью корзину отбора ЧМ-2022

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Таким образом, сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
Кроме того, этот результат привёл к тому, что российская команда попадёт в третью корзину жеребьёвки чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это произошло не только из-за поражения в игре сербами, но и из-за ничьей сборной Румынии в матче с командой Северной Ирландии (1:1). Румынская команда уступала, однако за девять минут до конца гол на свой счёт записал полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви.
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