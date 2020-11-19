Как вам четыре года работы Станислава Черчесова в сборной России? Расскажите нам!

Сборная России потерпела сокрушительное поражение в Белграде – так крупно наша национальная команда не проигрывала с 2004 года, когда игра с командой Португалии закончилась со счётом 1:7. Итог матча с сербами делает ещё более печальным два факта: нас не будет в Лиге А, а при жеребьёвке чемпионата мира — 2022 нас разместят в третьей корзине.

В нашем опросе большинство проголосовало за то, что разгром в Сербии — это позор. В комментариях часто можно встретить, что нужно убирать Станислава Черчесова, чтобы сборная воспряла и улучшила результаты. Мы просим вас оценить четыре года его работы на посту главного тренера национальной команды — без излишних эмоций, по существу. Расскажите нам, что вам запомнилось за это время, как давно вы получали удовольствие от игры сборной, действительно ли есть проблема в Черчесове или же это другие обстоятельства, которые сказываются на результате.



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