Как вам четыре года работы Станислава Черчесова в сборной России? Расскажите нам!

Сборная России потерпела сокрушительное поражение в Белграде – так крупно наша национальная команда не проигрывала с 2004 года, когда игра с командой Португалии закончилась со счётом 1:7. Итог матча с сербами делает ещё более печальным два факта: нас не будет в Лиге А, а при жеребьёвке чемпионата мира — 2022 нас разместят в третьей корзине.
В нашем опросе большинство проголосовало за то, что разгром в Сербии — это позор. В комментариях часто можно встретить, что нужно убирать Станислава Черчесова, чтобы сборная воспряла и улучшила результаты. Мы просим вас оценить четыре года его работы на посту главного тренера национальной команды — без излишних эмоций, по существу. Расскажите нам, что вам запомнилось за это время, как давно вы получали удовольствие от игры сборной, действительно ли есть проблема в Черчесове или же это другие обстоятельства, которые сказываются на результате.
Предупреждаем, что ответы с нецензурными выражениями не пройдут модерацию.
Оценить работу Черчесова можно, пройдя по этой ссылке.
- 19 ноября 2020
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:00
-
07:42
-
07:22
-
07:00
-
06:38
-
06:19
-
04:48
-
04:28
-
04:10
-
03:38
-
02:26
-
02:15
-
02:09
-
02:02
-
01:56
-
01:49
-
01:44
-
01:37
-
01:30
-
01:26
-
01:22
-
01:17
-
01:11
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:44
-
00:43
-
00:40
-
00:38
-
00:38