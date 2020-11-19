Лука Йович в матче с Россией забил столько же голов, сколько в 32 играх за «Реал»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дублем отличился форвард «Реала» Лука Йович. Как сообщается в «твиттере» OptaJose, Йович в матче с Россией забил столько же голов, сколько в 32 играх за «Реал».

Это поражение стало для российской команды самым крупным с 2004 года. Тогда команда под руководством Георгия Ярцева в отборочном матче чемпионата мира 2006 года проиграла в Лиссабоне сборной Португалии со счётом 1:7.

По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.