Сборная России имеет самую длительную безвыигрышную серию с 2016 года

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Сборная России продлила серию без побед до шести матчей (3 ничьи и 3 поражения). Это самая продолжительная безвыигрышная серия российской сборной с 2016 года. Тогда такая серия составляла семь матчей.
Ранее сообщалось, что это поражение стало для российской команды и самым крупным с 2004 года. Тогда команда под руководством Георгия Ярцева в отборочном матче чемпионата мира 2006 года проиграла в Лиссабоне сборной Португалии со счётом 1:7.
По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
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