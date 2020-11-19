Сборная России имеет самую длительную безвыигрышную серию с 2016 года

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Сборная России продлила серию без побед до шести матчей (3 ничьи и 3 поражения). Это самая продолжительная безвыигрышная серия российской сборной с 2016 года. Тогда такая серия составляла семь матчей.

Ранее сообщалось, что это поражение стало для российской команды и самым крупным с 2004 года. Тогда команда под руководством Георгия Ярцева в отборочном матче чемпионата мира 2006 года проиграла в Лиссабоне сборной Португалии со счётом 1:7.

По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.