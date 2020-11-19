Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген оценил свой вклад в голы «Барселоны».

«Когда я оглядываюсь на последние сезоны и смотрю, сколько голов было забито в результате игры сзади, я очень рад. Вижу, что могу предлагать решения команде. Это то, что я хочу делать, Я помогаю команде, давая другим свободу передвижения и затрудняя сопернику давление на нас. Мы все хотим полностью раскрыть свой потенциал и всегда совершенствоваться. И это то, что я пробовал каждый год, всегда есть что-то, что вы можете сделать лучше», — приводит слова тер Штегена Sport.es со ссылкой на Barca TV.

За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В сезоне-2019/2020 тер Штеген провёл за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов, отстояв на ноль в 17 встречах. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.