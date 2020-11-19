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Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром основного турнира Лиги наций

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром основного турнира Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, на клубном уровне выступающий за дортмундскую «Боруссию», стал лучшим бомбардиром завершившегося накануне основного турнира Лиги наций.

В шести турах 20-летний футболист записал на свой счёт шесть голов, опередив ближайших преследователей, форвардов Эрана Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия), на один мяч. При этом в отличие от бельгийца, норвежец и израильтянин не забили ни гола с пенальти.

Лучшими бомбардирами сборной России, завершившей выступление в турнире разгромным поражением в Сербии (0:5), стали полузащитник Антон Миранчук и нападающий Артём Дзюба, пропустивший две последние встречи. Хавбек провёл на два матча больше, но, в отличие от форварда, забил оба мяча с игры.

Полный список лучших бомбардиров основного турнира Лиги наций.

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