Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром основного турнира Лиги наций

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, на клубном уровне выступающий за дортмундскую «Боруссию», стал лучшим бомбардиром завершившегося накануне основного турнира Лиги наций.
В шести турах 20-летний футболист записал на свой счёт шесть голов, опередив ближайших преследователей, форвардов Эрана Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия), на один мяч. При этом в отличие от бельгийца, норвежец и израильтянин не забили ни гола с пенальти.
Лучшими бомбардирами сборной России, завершившей выступление в турнире разгромным поражением в Сербии (0:5), стали полузащитник Антон Миранчук и нападающий Артём Дзюба, пропустивший две последние встречи. Хавбек провёл на два матча больше, но, в отличие от форварда, забил оба мяча с игры.
Полный список лучших бомбардиров основного турнира Лиги наций.
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