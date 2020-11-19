Пономарёв — об игре сборной России: там уже Бесков в гробу переворачивается

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
«Да какая это сборная, нет у нас её давно. Исполнители пропали, может, на школы нужно обратить внимание. Что случилось с нашим футболом — не знаю. Нужно срезать им зарплаты и обратить внимание только на физику. Пускай носятся, изматывают соперника, и только тогда что-то может получиться. А так они устроили себе лёгкую жизнь.
У нас считают, кто сколько мяч держал, — а чего его держать? Когда я играл, у нас перед чемпионатом мира был Морозов тренером, и то он понимал, что нужны две-три передачи, и мяч должен быть в штрафной площадке. А теперь у нас дурацкая игра поперёк поля. Вместо того чтобы брать инициативу и обыграть, прострелить, отдают назад защитнику, а те вратарю и опять выбивают подальше. Это что за издевательства над футболом? Там уже Бесков и Якушин в гробу переворачиваются.
Нужно сделать так — пас поперёк, штраф 100 долларов, хватит, всё. Вместо зрячей передачи или обыгрыша в стиле Численко — в ноги играют друг другу. Нужно играть спиной к своим воротам, а не лицом. Вот тогда будет толк.
Конечно, это позор, но они виноваты? Не умеют по-другому играть, всё. Не научились и не научили. Деньги получать научились, а футболу — нет», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 ноября 2020
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