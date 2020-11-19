Канчельскис в автобиографии рассказал, как оскорбил Фергюсона при первой встрече

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в будущей автобиографии рассказал историю, которая произошла с ним сразу после перехода в стан «красных дьяволов».
«Каждый раз, когда иностранный футболист входит в раздевалку, его учат ругаться. Я видел точно то же самое с бразильскими игроками, когда выступал в России. Игроки научили меня, как правильно обращаться к главному тренеру «Манчестер Юнайтед». В первый раз, когда я встретил Алекса Фергюсона в коридорах, он сказал мне: «Здравствуй, Андрей, как дела?» Я улыбнулся ему и ответил: «Отвали, шотландский ублюдок», — цитирует Канчельскиса Daily Mail.
Андрей выступал за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. За «Манчестер Юнайтед» полузащитник провёл 128 матчей, забил 31 мяч и отдал 13 результативных передач.
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