Ещё один защитник «Ливерпуля» получил травму

«Ливерпуль» продолжает испытывать кадровые проблемы в связи с многочисленными травмами на фоне плотного графика.



Как сообщает Sky Sports, очередным футболистом, чьё участие в ближайших матчах оказалось под вопросом, стал защитник Рис Уильямс. 19-летний игрок не попал в состав сборной Англии U21 на встречу с Албанией из-за проблем с бедром. Рис пожаловался главному тренеру на самочувствие, после чего было решено вернуть его в расположение клуба.



Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что повреждение Уильямса окажется несерьёзным и он вернётся в строй к матчу 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Лестер Сити», который состоится 22 ноября в Ливерпуле. Начало – в 22:15 мск.



Ранее сообщалось, что, несмотря на кадровые проблемы, «Ливерпуль» не намерен усиливаться в зимнее трансферное окно.

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