В «Тамбове» подтвердили, что футболисты могут бойкотировать матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном бойкоте командой матча РПЛ со «Спартаком» в Москве из-за отсутствия финансирования клуба. Игра чемпионата запланирована на «Открытие Арене» на 5 декабря.



«Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с «Краснодаром», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять. За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/2021», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч со «Спартаком» в случае невыплаты долга