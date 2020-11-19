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Главный тренер «Динамо» оценил первые результаты работы перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» оценил первые результаты работы перед матчем со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» рассказал о первых неделях в новом клубе.

«Я вижу по первым трём-четырём неделям – важно, чтобы наша команда играла интенсивно. Для меня важно, чтобы мы могли держать скорость игры с мячом во владении. Также важны переходные фазы из обороны в атаку.

И ещё при потере важно переключаться в контр-прессинг. Я вижу это на тренировках, вижу желание играть лучше в этом компоненте и преуспеть. Я себя веду эмоционально, но быстро успокаиваюсь», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Начало встречи – в 19:00 мск.

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