Шварц: для «Динамо» важно, чтобы все игроки обладали атакующими качествами

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности команды к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Что касается сборников. Моро только прилетел, уже готов к тренировке. По игре ещё не приняли решение, посмотрим. Те игроки, которые были травмированы, у нас нет по ним окончательного решения, по ним мы примем решение в ближайшие два дня.



Хорошая новость, Ордец сидит рядом и готов играть. Плиев хорошо сыграл против Локомотива и у нас есть время, чтобы определиться со схемой на игру.



Оба варианта хороши: когда есть много забивных ребят, и один забивной форвард. Сейчас у нас первый вариант. Если говорить об успешной команде, любая из них должна иметь игроков, которые могут и забить и отдать голевой пас. Но мы не фокусируемся на нескольких игроках, для нас важно, чтобы все игроки, и с разных позиций обладали атакующими качествами», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск.

Ордец – о матче со «Спартаком»: на такие игры дополнительная мотивация не нужна