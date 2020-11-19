Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шварц: для «Динамо» важно, чтобы все игроки обладали атакующими качествами

Шварц: для «Динамо» важно, чтобы все игроки обладали атакующими качествами
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности команды к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Что касается сборников. Моро только прилетел, уже готов к тренировке. По игре ещё не приняли решение, посмотрим. Те игроки, которые были травмированы, у нас нет по ним окончательного решения, по ним мы примем решение в ближайшие два дня.

Хорошая новость, Ордец сидит рядом и готов играть. Плиев хорошо сыграл против Локомотива и у нас есть время, чтобы определиться со схемой на игру.

Оба варианта хороши: когда есть много забивных ребят, и один забивной форвард. Сейчас у нас первый вариант. Если говорить об успешной команде, любая из них должна иметь игроков, которые могут и забить и отдать голевой пас. Но мы не фокусируемся на нескольких игроках, для нас важно, чтобы все игроки, и с разных позиций обладали атакующими качествами», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск.

Ордец – о матче со «Спартаком»: на такие игры дополнительная мотивация не нужна
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020